Anne Sila poignardée par son ex-compagnon : la chanteuse lui a-t-elle pardonné ? Elle répond

Anne Sila revient de loin. Avant de devenir une chanteuse à succès grâce à ses deux participations remarquées dans The Voice (2015 et 2021), elle a traversé une douloureuse période. En effet, à 25 ans, la pétillante brune a été poignardée près d'une vingtaine de fois par son ancien compagnon. Une violente agression que sa manager de l'époque avait heureusement réussi à arrêter avant que le pire ne se produise. L'homme avait ensuite rapidement été interpellé par les forces de police et mis en examen pour tentative de meurtre et violences volontaires aggravées.

Lors d'une interview pour le magazine Variation, il a été demandé à Anne Sila si, des années plus tard, elle avait réussi à pardonner à son ex. Et c'est avec beaucoup de recul et de maturité que l'artiste a répondu. "Je vais peut être étonner mais je n'ai jamais pensé avoir quelque chose à lui pardonner, car j'ai vite saisi qu'il s'agissait d'une maladie. Certes, il y a plein de conjectures différentes, mais si aujourd'hui j'avais quelque chose à défendre, c'est qu'il faut admettre qu'il s'agit d'une pathologie incontrôlable et non pas d'un acte délibéré", a-t-elle analysé, soulignant qu'au moment du drame, elle l'aimait encore beaucoup.

Une personne malade

Si elle lui reconnaît aujourd'hui un grave problème psychologique, sur le coup Anne Sila n'a pas du tout compris que celui qui partageait sa vie était victime d'une bouffée délirante. "On me l'a expliqué après coup. J'ai la chance d'avoir un père qui travaille dans cet univers. En fait, je m'accroche à l'idée qu'il s'agissait d'une personne malade, et qu'on a besoin de les prendre au sérieux pour les aider à s'en sortir. Pourtant, quoi de plus déstabilisant que de voir son amoureux vivre un tel cauchemar ?", a-t-elle encore expliqué.

"Anéantie" après une telle épreuve, Anne Sila est désormais libérée de ses démons et a choisi de croquer la vie à pleines dents. "Il faut vraiment profiter au maximum. Je crois qu'heureusement, je reste quelqu'un de très optimiste. Je sais qu'à chaque épreuve de ma vie, je vais tout faire pour m'en sortir, même si cela prend du temps. Ça m'aide beaucoup. Et puis, je me dis que si je suis sortie de ça, je me sortirais de tout !", a-t-elle conclu.