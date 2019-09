Anne-Sophie Pic : La cheffe fière de son mari David Sinapian, récompensé

Franck Riester, ministre de la Culture, a récompensé des figures majeures de la gastronomie française, un des piliers du rayonnement de notre pays à travers le monde. Lundi 23 septembre, il a accueilli dans son ministère du 1er arrondissement de Paris Pierre Hermé et David Sinapian pour les récompenser.

Le ministre a ainsi remis l'insigne de chevalier dans l'ordre des Arts et des Lettres à David Sinapian. Si son nom est clairement moins connu du grand public que celui du célèbre pâtissier et chocolatier récompensé à ses côtés, il est en réalité un membre incontournable du monde de la gastronomie. Et pour cause, il est le président-directeur général du groupe Pic. Un groupe qui compte 350 collaborateurs répartis entre Valence, Paris, Lausanne, Londres et Singapour. Il est le créateur, avec la cheffe Anne-Sophie Pic, des marques La Dame de Pic, DailyPic et Scook – expert en restauration. Il est aussi le président de l'association Les Grandes Tables du monde depuis 2014.

David Sinapian n'est pas qu'un simple collaborateur de la cheffe, il est aussi et surtout son mari. Ainsi, il a pu compter sur sa présence lors de la remise de sa médaille. Anne-Sophie Pic l'a couvé du regard en compagnie de leur jeune fils Nathan, portable à la main pour capter ce moment exceptionnel.

Interrogé l'an dernier par Paris Match, David Sinapian avait évoqué son couple, dévoilant même quelques détails sur leur histoire d'amour. "Nous nous sommes rencontrés sur les bancs de l'école. À 18 ans, nous étions dans la même classe préparatoire HEC, avec cette particularité : être tous deux originaires de Valence. On se retrouvait la plupart du temps dans le même train. Tout a commencé par des regards furtifs, puis un peu plus appuyés", confessait-il. Après qu'il a fait le premier pas, son histoire de coeur avec Anne-Sophie Pic était alors lancée : en 1991, ils se sont fiancés, et en 1993, ils se sont mariés (quelques mois, malheureusement, après la mort du papa de la cheffe).

De son épouse, David Sinapian dresse un portrait flatteur. "Ma femme est dans la lumière, je ne cherche pas à l'être et on se fait confiance mutuellement. Je la connais mieux que personne et je ne l'amènerai jamais où elle ne veut pas aller. (...) C'est une maman extrêmement attentive. Elle est formidable ! Elle inculque les vraies valeurs de la vie à notre fils Nathan. Ma femme est très présente. Pourtant, elle a souvent tendance à culpabiliser", disait-il en ajoutant qu'elle était de nature "très amoureuse, sensible et exigeante, surtout avec elle-même".

