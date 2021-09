Anouchka Delon radieuse en maillot de bain : la jeune maman se la joue influenceuse

Par Rachel Henry Rédactrice Née à Londres, non loin de Kensington, elle démêle le vrai du faux sur la famille royale britannique, mais pas seulement. La reine Maxima des Pays-Bas, la reine Letizia d'Espagne et la princesse Victoria de Suède sont aussi ses copines. Quand les têtes couronnées ne sont pas de sortie, Rachel patiente en décryptant volontiers les tapis rouges, les premiers rangs des défilés.

Installée en Suisse depuis plusieurs années avec son mari Julien Dereims, Anouchka Delon ne lâche plus son maillot de bain et profite au maximun de l'été indien. Sur Instagram, l'actrice et jeune maman s'affiche radieuse au naturel.

Toujours aussi active et à son aise sur Instagram, Anouchka Delon a récemment ravi ses quelque 34 000 abonnés en partageant une nouvelle photo estivale. Le 12 septembre 2021, la fille d'Alain Delon et Rosalie van Breemen s'est saisie du réseau social pour relayer deux portraits la montrant tout sourire en maillot de bain, profitant pleinement de l'été indien. "C'était l'automne, un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le Nord de l'Amérique. Là-bas on l'appelle l'été indien", la comédienne de 30 ans a-t-elle écrit en légende de sa publication, citant ainsi la célèbre chanson de Joe Dassin. Lunettes de soleil rondes sur le nez, la maman de Lino (1 an) apparaît en pleine forme, posant dans son maillot de bain une pièce signé Luz Collections, fabriqué à partir de filet de pêche recyclés. Cette marque éco-responsable compte d'ailleurs d'autres célébrités parmi ses adeptes : Iris Mittenaere, Laetitia Milot, Audrey Lamy, Elodie Gossuin ou encore Laura Tenoudji.

Tout en peaufinant son bronzage grâce aux derniers rayons de soleil de cette fin d'été, Anouchka Delon a bien sûr pris part à l'océan d'hommages à Jean-Paul Belmondo. Le 10 septembre dernier, sur Instagram toujours, l'épouse du comédien Julien Dereims avait relayé un portrait en noir et blanc illustrant la joyeuse complicité qui liait son père Alain Delon au Magnifique. "Le clown et l'auguste. Deux monstres. Toujours à se tirer la bourre, comme indissociables. Jamais l'un au dessus de l'autre, toujours côtes à côtes. À jamais liés. Deux frères, avait-elle écrit. Une famille qui partage la douleur de l'autre." Soutenu par son fils Anthony Delon, le si discret Alain Delon a fait une apparition remarquée aux obsèques de son "frère", organisées à Saint-Germain-des-Prés vendredi dernier.