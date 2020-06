Ansel Elgort accusé d'agression sexuelle sur mineure, la victime raconte

"Je N'ÉTAIS PAS là, mentalement. Je m'étais dissociée et j'avais l'impression que mon esprit était parti, j'étais sous le choc et ne pouvais pas partir, ajoute @itsgabby. Il [Ansel] m'a fait croire que le sexe se passait comme ça. J'ÉTAIS JEUNE ET IL LE SAVAIT. Il a aussi dit des trucs du style 'Tu seras une très belle jeune femme quand tu seras plus grande'. J'avais 17 ans, pu****. Il m'a aussi demandé des photos de moi nue. Je n'avais que 17 ans. Il m'a aussi demandé de participer à un plan à trois avec une de mes 'copines de la danse', elles étaient aussi mineures et je n'ai rien dit à personne parce qu'il avait dit que "ça pourrait ruiner sa carrière... Des années plus tard, je souffre de stress post-traumatique, j'ai des crises de panique et je suis une thérapie."

À ce jour, Ansel Elgort, aujourd'hui âgé de 26 ans, n'a pas encore réagi à ces graves accusations.