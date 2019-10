Ansel Elgort refuse l'exclusivité sentimentale : "Je veux me sentir libre"

Son visage d'ange aurait pu laisser penser qu'il n'envisageait que l'exclusivité absolue en couple. Et pourtant, Ansel Elgort vient d'expliquer le contraire. En couple depuis 2012 avec la danseuse Violetta Komyshan – qu'il a rencontrée sur les bancs du lycée –, le comédien a expliqué au Times qu'il était adepte d'une certaine fantaisie sentimentale : la liberté de ressentir des choses fortes pour quelqu'un d'autre. "Ça n'a pas besoin d'être sexuel, précise le jeune homme le 30 septembre 2019. Je crois qu'avec ma petite amie, nous sommes assez clairs à propos du fait que je veux pouvoir me sentir libre de tomber amoureux, que cette option devrait être acceptée, mais que nous restons sexuellement exclusifs."

Homme ou femme, Ansel Elgort n'a pas envie de faire la différence : "Je suis amoureux de pas mal de mes amis masculins qui ne m'intéressent pas sexuellement, alors pourquoi serais-je incapable de mettre cet aspect de côté avec les femmes ? J'aime par exemple Shailene Woodley [avec qui il a joué dans Divergente et Nos étoiles contraires en 2014, NDLR]. Il n'y a jamais rien eu de sexuel entre nous et c'était génial. Il y a forcément, à un moment donné, une sorte d'alchimie que tu ne peux pas contrôler, mais tu as juste à être un peu discipliné et ne pas être un enf*iré." À 25 ans, Baby Driver sait donc comment mener sa barque... avec le consentement, bien sûr, de sa compagne.

Il a perdu sa virginité à 14 ans

Ansel Elgort n'a jamais été très pudique à propos de sa vie privée. En 2015, le tout jeune Américain racontait carrément dans les médias la manière dont il avait perdu sa virginité à l'âge de 14 ans. "Je n'avais aucune idée de ce que je faisais, se souvenait-il dans le magazine Elle. Pas plus que la fille. Je ne suis même pas arrivé à gérer la lumière. C'était fluorescent, très très clair. La seule chose qui m'a fait me sentir mieux... ça a été de recommencer." Que sa compagne, Violetta Komyshan ne s'inquiète pas. Ansel Elgort précisait au passage qu'il avait découvert avec elle ce que c'était que d'avoir trouvé une petite amie "qui a de la conversation, peut s'asseoir sur un canapé pour jouer à GTA pendant trois heures et offrir du sexe extraordinaire une fois au lit". Ouf...