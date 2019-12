Anthony Colette complice avec son frère Nathan, les internautes voient double

En octobre dernier, Anthony Colette présentait pour la première fois son petit frère à ses abonnés sur les réseaux sociaux. Un jeune homme qui répond au prénom de Nathan et qui possède de nombreux traits en commun avec son aîné. Même regard séducteur, même chevelure légèrement ondulée, même barbe naissante... Aucun doute, ils partagent bien le même ADN.

Ce dimanche 15 décembre, Anthony Colette a décidé de réitérer l'expérience. Le danseur de Danse avec les stars (TF1) s'est emparé de son téléphone pour prendre la pose avec Nathan. Le résultat est bluffant, comme il l'a prouvé en partageant le cliché sur Instagram. En effet, les deux garçons sont à la limite d'être indissociables. Deux Anthony Colette pour le prix d'un ? Voilà une offre qui plaît beaucoup aux fans de l'ex d'Iris Mittenaere. "Quelle ressemblance", "Jolie fratrie", "Trop sympa de vous voir ensemble", "On a deux bouclettes en plus", "Vous êtes jumeaux ??? c'est une copie de toi", "Je vois double", lit-on en commentaires.

Lorsqu'on se balade sur le profil de Nathan, on constate que ses points communs avec son frère ne s'arrêtent pas au physique. Installé à Avignon, il travaille dans le milieu de la restauration et lui aussi s'avère être un grand sportif. D'ailleurs, il n'hésite jamais à exhiber sa silhouette zéro défaut sur la Toile. Et ses tablettes de chocolat ne laissent pas insensible, d'autant plus que pour l'heure, rien n'indique que son coeur soit pris, à l'image d'Anthony Colette. Ce dernier se confiait récemment sur sa nouvelle idylle et assurait en toute transparence être "à donf". Pourvu que ça dure !