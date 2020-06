Anthony Delon : Baiser romantique et coucher de soleil avec sa fiancée Sveva

Rappelons que Sveva Alviti et Anthony Delon (55 ans) sont en couple depuis plus de deux ans. Pendant le plus fort de la crise du coronavirus, ils se sont confinés ensemble à Paris. L'acteur avait dû être un temps séparé de ses filles : Alyson (33 ans), Lou (24 ans) et Liv (18 ans). "Je ne suis pas tellement Whatsapp, Facetime et tout, je fais partie de cette génération qui aime bien téléphoner. Avec mes enfants si, quand même un petit peu. Mais sinon, c'est téléphone", expliquait-il récemment à ELLE.

Malgré tous les tracas de l'isolation sociale, Anthony Delon disait apprécier ce moment de tranquillité qu'a offert le confinement. "Même si c'est un moment un peu désagréable, j'ai quand même vu des choses qui m'ont rendu heureux, voir les étoiles à Paris, entendre les oiseaux chanter, la nature reprend ses droits", avait-il ajouté. Une période de rêve pour connaître encore un peu mieux Sveva Alviti, qu'on a pu voir dans les films Dalida, Love Addict et Lukas.