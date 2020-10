Anthony Martial victime de chantage après avoir envoyé des vidéos intimes à un faux mannequin

Ça n'arrive pas qu'aux autres ! Le footballeur français Anthony Martial a eu une peur bleue de voir ses vidéos intimes diffusées sur le net et dans la presse. Tout ça à cause du terrible chantage dont il était victime par un prétendu mannequin international qui était en réalité... une chômeuse vivant près de Nancy !

Tout a commencé en 2018, quand l'attaquant de Manchester United - pourtant en couple à cette période - a commencé à entretenir une liaison virtuelle sur Instagram avec une femme qui se présentait comme un mannequin voyageant à travers le monde. Au fil des mois, le sportif et le mannequin deviennent de plus en plus proches. Si proches qu'ils s'envoient des photos et vidéos intimes.

Mais quand en 2019, l'international quitte la jeune femme par SMS, elle n'accepte pas la rupture et commence à le faire chanter. D'après l'AFP, la jeune femme lui aurait envoyé un message sans équivoque : "J'ai beaucoup de photos compromettantes, soit tu paies, soit je balance tout à la presse".

Bien conseillé juridiquement, le jeune homme de 24 ans ne s'est pas laissé faire et a tout de suite porté plainte pour tentative de chantage. Et quelle ne fut pas sa surprise quand il a découvert, lors du procès, qu'il ne flirtait pas avec un mannequin international mais avec une chômeuse de 30 ans vivant près de Nancy !

L'Afp rapporte que l'avocat de la prévenue a réfuté la "tentative de chantage" et a mis en exergue l'absence d'expéditeur et de date sur la capture d'écran du message. Ce message a matérialisé la tentative de chantage, a en revanche considéré le procureur de la République de Nancy, François Perain, qui a également requis la confiscation des articles de luxe trouvés au domicile de la prévenue.

Vendredi 17 octobre, six mois de prison avec sursis ont été requis à l'encontre de celle qui se rêvait Kate Moss. Le tribunal correctionnel rendra sa décision le 20 novembre 2020.

Rappelons qu'Anthony Martial est en couple depuis 4 ans avec la candidate de télé-réalité Mélanie Da Cruz, et qu'ils ont eu un fils ensemble, Swan, né le 25 juillet 2018. En février 2019, le footballeur était déjà au centre d'une sombre affaire de tromperie...