Anthony Matéo fou amoureux : il annonce son départ de la France

Son histoire avec Marine Boudou n'aura certes pas fait long feu mais Anthony Matéo est depuis devenu un candidat emblématique de la télé-réalité française. Actuellement au casting de la cinquième saison de La Villa des coeurs brisés (TFX), le beau brun de 27 ans n'est désormais plus un coeur à prendre... Sur ses réseaux sociaux, il a officialisé sa relation amoureuse et a annoncé son départ de la France.

"Pour ceux qui s'interrogent, qui se demandent pourquoi je suis toujours fourré à Miami. Depuis un certain moment je fais des allers-retours, c'est parce que j'ai toujours rêvé de vivre aux États-Unis. C'est un rêve d'enfant. Du coup, j'ai passé le cap, j'ai décidé de venir m'installer ici. Je vais vivre à Miami. Ce n'est pas encore fait mais je croise les doigts. Demain, j'ai rendez-vous chez mon avocat pour finaliser la demande de Visa O (un passeport pour les intermittents, ndlr). Je ne sais pas si vous savez mais pour s'installer aux États-Unis, c'est très compliqué. J'ai fait une demande de Visa O. J'espère que ça va passer. Si je l'ai, je vais pouvoir m'installer ici pour pouvoir vivre mon rêve américain. Je suis super content" explique-t-il à ses followers comme l'a repéré Télé Loisirs.

Si le beau brun a décidé de vivre outre-Atlantique c'est pour plusieurs raisons : "Il y a tout ce dont on peut rêver, le beau temps toute l'année, les opportunités. C'est vraiment, pour moi, une ville incroyable ! (...) Il n'y a pas que la tête qui veut être ici, il y aussi la raison du coeur. Vous en saurez plus prochainement et vous allez découvrir tout cela dans La Villa des coeurs brisés. Il me tarde de vous parler de ce que je vis en ce moment", dévoile Anthony Matéo, sans pour autant en dire davantage sur la personne qui semble avoir fait chavirer son coeur.

Depuis quelques semaines, on peut en effet voir le jeune homme "nager dans le bonheur" en compagnie d'une jolie blonde qu'il montre régulièrement dans ses stories Instagram. Mais si son identité est soigneusement préservée c'est parce que la jeune femme est aussi l'une des prétendantes d'Anthony Matéo, dans La Villa des coeurs brisés. Répondant au doux nom de Clémence, la belle a fait son apparition dans l'émission mercredi 5 février 2020.