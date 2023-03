Anticipez vos douces soirées d'été et craquez pour cette machine à glaçons !

Une machine à glaçons, quels avantages ?

Le principal avantage d'une machine à glaçons est que vous pouvez en produire une généreuse quantité, tout en utilisant un faible volume, tout juste suffisant à leur création ! Les glaçons sont ensuite conservés dans le bac de stockage afin d'être conservés à basse température.

Il existe néanmoins plusieurs types de machines à glaçons avec des fonctionnements différents. Nous retrouvons le refroidissement par air qui nécessite à la machine de descendre la température pour ainsi former des glaçons. Pour le refroidissement à l'eau, le réservoir est pompé et envoie des gicleurs afin de produire des glaçons.

L'utilisation d'une machine à glaçons peut vous faciliter la vie dans de nombreuses situations. Pour tout événement, à savoir un mariage, un anniversaire ou encore une simple soirée entre amis ou en famille, vous serez ravie de l'avoir à disposition ! Elle vous permet de produire une grande dose de glaçons, en quelques minutes seulement ! Et pour anticiper les gros événements, vous pourrez en moyenne produire 12kg de glaçons en seulement 24h.

Facile à utiliser, elle ne demande pas une grande installation et pas non plus de raccordement. De plus, elle vous permet de faire des économies d'énergie puisqu'elle en consomme que très peu. Votre machine n'a pas besoin d'une grande quantité d'eau pour pouvoir produire une grande dose de glaçons.

Découvrez sans plus attendre la machine à glaçons Northclan, actuellement disponible sur Amazon et qui fait partie des meilleures ventes !