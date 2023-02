Antoine Blandin (Recherche appartement) dévoile son bel appartement entièrement rénové, un lieu idéal avec sa chérie

Antoine Blandin a l'habitude de se démener pour ses clients dans Recherche appartement ou maison (M6) mais récemment, c'est pour lui-même et sa compagne Carolyn Lambot qu'il s'est lancé le défi de trouver le bien idéal. Et ce fut un pari gagné ! En effet, en mai 2022, le couple a acquis son premier appartement à deux, situé à Paris. Après quoi, ils se sont lancés dans un énorme projet de rénovation. Car s'ils ont eu le coup de coeur pour ce logement, il y avait tout à refaire et ils y étaient préparés.

En effet, Antoine Blandin et Carolyn Lanbot n'ont pas craint les travaux, même si ceux-ci ont pris un peu plus de temps que prévu. "Nous avions une liste de critères bien précis et celui-ci les cochaient tous. (...) Nous avons signé fin mai 2022. Nous savions que nous nous embarquions dans un gros projet car tout était à refaire et nous voulions repartir d'une page blanche. Mais nous n'avions pas imaginé que, presque 1 an plus tard, on ne vivrait pas encore dedans. Nous ne pouvions pas non plus anticiper la crise et les différents problèmes de retard d'approvisionnement, de mains d'oeuvre et une hausse des prix conséquente des matériaux", ont-ils reconnu sur un compte Instagram baptisé 5th Floor Paris.

C'est sur ce même compte que le couple a partagé pendant plusieurs mois en images l'avancée du chantier, jusqu'au résultat final. On y découvre des avants/après impressionnants, et des changements improbables comme la cuisine qui a été transformée en deuxième chambre (laquelle leur sert de bureau et dressing). Il a également fallu installer un nouveau parquet, de nouvelles fenêtres ou encore de nouvelles portes. Antoine Blandin et Carolyn ont par ailleurs eu l'idée de décorer l'appartement avec des poutres en bois mais aussi de s'offrir une immense bibliothèque construite sur mesure pour leur salle de séjour. Le résultat est magnifique ! Clou du spectacle : un petit balcon côté cour avec une vue dégagée sur la capitale. (Voir toutes les photos dans notre diaporama).