Antoine Conte et l'agression d'un lycéen à la batte de base-ball : 3 ans de prison

Le tribunal de Reims a rendu son verdict dans l'affaire Antoine Conte. Mardi 26 janvier 2021, l'ancien joueur du Stade de Reims a été condamné à trois de prison, dont deux avec sursis, pour des violences commises envers un lycéen, témoin d'une dispute entre le sportif et sa compagne. Son avocat a indiqué faire appel de cette décision.

Au moment des faits, en décembre 2016, Antoine Conte était âgé de 22 ans. La victime, Liam Jean - 19 ans au moment des faits - avait porté plainte après avoir été tabassé à coups de batte de base-ball. Le footballeur, désormais titulaire au club Beitar de Jérusalem, avait reconnu avoir porté deux coups violents de batte de base-ball sur la hanche et le crâne du lycéen.

Liam et trois amis avaient approché la propriété d'Antoine Conte après avoir "entendu des cris de détresse et des appels au secours d'une femme". "Il était nécessaire d'intervenir", a-t-il rappelé à la barre, comme le rapporte l'AFP. Après avoir sommé les jeunes de partir et proféré quelques insultes, Antoine Conte était rentré dans son domicile, revenant avec une batte de base-ball. C'est là qu'il a porté les coups au jeune homme.

"J'ai dû arrêter une carrière de musicien", a poursuivi Liam Jean, mettant en parallèle la carrière d'Antoine Conte, toujours titulaire. Pour Liam Jean, le traumatisme de l'agression se traduit encore aujourd'hui sur sa santé. Depuis quatre ans, il subi des crises de fatigue, du stress, une incapacité à se concentrer, des migraines, la perte d'une partie de l'audition de l'oreille droite ainsi qu'une perte de dextérité de la main gauche. En tout, il écope de "23% de déficit permanent", a rappelé son avocate Me Pauline Manesse devant les juges rémois.

"Antoine Conte regrette ces faits mais il n'avait pas réalisé la gravité de son acte et de ses conséquences, a plaidé l'avocat du footballeur, Me David Missistrano. Il n'a porté que deux coups. Nous ne sommes pas dans le passage à tabac (...) Avec la peine d'emprisonnement requise par le procureur, on lui nie sa vie." Il demande désormais un procès en appel, en espérant obtenir "une peine compatible avec la vie que mène aujourd'hui Antoine Conte sereinement".