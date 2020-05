Antonin Chalon (Bis) : sa mère Zabou Breitman est sa meilleure alliée

En 2015, c'est seul qu'Antonin Chalon retente l'expérience de la comédie avec Bis, réalisée par Dominique Farrugia, avec Kad Merad et Franck Dubosc en têtes d'affiche. L'acteur y interprète un jeune Kad Merad de 17 ans (Patrice Olesky) dans ce film propulsant ses deux héros dans le passé, en 1986 : amis depuis le lycée, Éric et Patrice ont chacun pris un chemin très différent. D'un côté Éric, hédoniste sans attaches aux multiples conquêtes, et de l'autre Patrice, père de famille 'monogame' à la vie bien rangée. Après une soirée bien arrosée, les deux amis d'enfance se retrouvent propulsés en 1986, en pleine adolescence. Ce retour dans le passé est l'occasion rêvée pour tenter de changer le cours de leur vie.

Depuis, Antonin Chalon a fait une pause avec les tournages et multiplié les projets au théâtre. Il a notamment joué les metteurs en scène à l'été 2019 pour la pièce After the end, produite par la compagnie de sa mère.