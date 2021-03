Apolline de Malherbe (BFMTV, RMC) cas contact et en isolement : son remplaçant dévoilé

La direction s'est donc naturellement tournée vers Matthieu Rouault, son joker habituel pour prendre sa place dans Apolline Matin. Et Bruno Jeudy est éditorialiste et également rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Il aura ainsi l'honneur de faire face à Jean Castex mardi, à 20 heures.

Ce repos forcé intervient après les supposées tensions entre Jean-Jacques Bourdin et elle. Pour rappel, elle a remplacé le journaliste à la radio. Et ce dernier a fait des déclarations qui ne lui ont pas plu. "Loin de moi l'idée d'accabler celle qui m'a succédé. Ce qui ne serait pas très sportif et ce n'est pas mon genre de dire publiquement ce que je ressens. Je remarque simplement que RMC a toujours été une radio populaire, proche de l'auditeur, loin de l'entre-soi parisien. Et je ne souhaite pas qu'elle s'égare. Cet éloignement explique sans doute les chiffres actuels. On s'est peu à peu éloigné du concept très clair d'origine avec trois piliers : information, débat et sport", a confié l'ex-animateur de Bourdin Direct (RMC) au JDD. Et selon les informations du Parisien, Apolline de Malherbe aurait envoyé un email à ses équipes de la station de radio pour dénoncer les propos "misérables" et "pleins de ressentiments" de son prédécesseur.