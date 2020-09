Arantxa Sánchez Vicario : À 48 ans, l'ex-star du tennis rayonne en bikini

Après de dix-sept ans de carrière au plus haut niveau, Arantxa Sánchez Vicario aurait pu se laisser aller. Au contraire, elle a conservé sa plastique d'athlète. Récemment vue en bikini à la plage, l'ex-tenniswoman divorcée profite de la vie et du soleil !

C'est à Costa Brava, en Espagne, qu'Arantxa Sánchez Vicario a passé ses vacances ! La légende féminine du tennis de 48 ans y a été surprise le 28 août dernier, se dorant la pilule sur la plage. Elle portait un bikini vert et des lunettes de soleil à verres miroir, et elle n'a pu se retenir de s'emparer d'une raquette pour échanger quelques balles avec un enfant de sa famille.

Arantxa Sánchez Vicario paraît joyeuse, un an après la finalisation de son divorce. La séparation de la triple lauréate de Roland-Garros et son ex-mari Josep Santacana a été prononcée en mars 2019 à Barcelone. L'homme avait demandé le divorce en janvier 2018 à Miami, en Floride, et a manifesté la volonté d'obtenir la garde exclusive de leurs deux enfants, Arantxa Jr. (11 ans) et Leo (8 ans), au motif que leur mère souffrait de troubles psychologiques et qu'elle ne pouvait s'occuper d'eux en toute sérénité. Josep Santacana avait également quitté le domicile familial pour s'installer avec une autre femme, emportant au passage tous les biens de l'ancienne joueuse, dont ses trophées. Une trahison pour Arantxa, qui s'était confiée au magazine espagnol ¡Hola! : "Sa trahison est si profonde que la cicatrice ne sera jamais guérie. C'est comme si j'allais saigner à jamais."

Arantxa Sánchez Vicario attend désormais la décision de la justice américaine sur la garde de ses deux enfants et ses actifs. Une attente faite sous le soleil et avec le sourire.