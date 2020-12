Areline Martínez, 20 ans : l'influenceuse tuée d'une balle dans la tête en tournant une vidéo TikTok

Drame au Mexique. Areline Martínez, une jeune influenceuse de 20 ans, a été tuée accidentellement lors d'un faux kidnapping, tourné pour une vidéo destinée à être publiée sur l'application TikTok, comme l'a rapporté le média mexicain SIPSE. La jeune femme tournait cette vidéo avec plusieurs personnes lorsqu'un des faux ravisseurs lui aurait tiré une balle dans le crâne. Les faits remontent au 2 octobre 2020, à Chihuahua, au Mexique. La police locale a lancé une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du drame.

Sur TikTok, Areline Martínez avait pour habitude de filmer des vidéos de danse ou des clips humoristiques. Avant son décès, elle avait publié plusieurs séquences de ce faux kidnapping. Aujourd'hui, toutes ces vidéos ont été supprimées mais Internet n'oublie rien : les séquences ont ressurgi sur Reddit.

L'avocat général en charge de l'affaire, César Augusto Peniche Espejel a expliqué que la personne responsable du coup de feu ignorait probablement que son arme était chargée. "Si quelqu'un a la responsabilité criminelle, nous aurons la réponse. Il y a plusieurs points à ne pas négliger : la mort malchanceuse d'une jeune femme, l'origine de cette arme et comment ils ont réussi à se la procurer", a-t-il expliqué, dans des propos rapportés par le site mexicain Proceso.

Deux des hommes qui apparaissent au côté d'Areline Martínez ont quitté le tournage à bord d'une Jeep Cherokee. Depuis, ils ont été identifiés par les autorités, qui recherchent toujours la ou le coupable.

Areline Martínez était également maman d'un petit garçon âgé d'un an. L'enterrement de l'influenceuse et ses obsèques se sont tenus le lundi 14 décembre 2020. Depuis, des hommages venus des quatre coins du monde fleurissent sur Tiktok et les autres réseaux.