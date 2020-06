Aria Crescendo et son compagnon entièrement nus pour une jolie photo

Aria Crescendo est dotée d'une solide fan base constituée de 144 000 abonnés sur Instagram. La danseuse et chanteuse de 36 ans l'a renforcée durant le confinement, et même après, en proposant des cours de yoga gratuits qui ont rencontré un franc succès.

Le 8 juin 2020, l'ancien professeur de la Star Academy (2005), maman d'un petit garçon prénommé Calvin né en juillet 2019, s'est adressée à sa communauté pour vanter l'importance d'un corps en bonne santé. Pour illustrer son propos, l'artiste a choisi de partager une photo d'elle et de son compagnon Gus Forristal en parfaite communion. Le couple pose entièrement nu, échangeant un délicat baiser. Et le moins que l'on puisse, dire, c'est que les deux artistes affichent des corps irréprochables.

"Un corps en bonne santé est la meilleure base en matière de mode. Nous vivons parfois avec nos corps sans vraiment être là... comme si nous ne faisions que survivre, en faisant attention à ce qui se passe dans notre travail, avec nos familles, nos amis, nous sommes tout le temps si occupés, mais qu'en est-il de prendre soin de nous ? Cela ne devrait-il pas être la priorité ?", a d'abord questionné Aria. Pour elle, il est indéniable qu'un corps sain va de pair avec un esprit sain : "Quand vous vous sentez mieux, vous êtes plus productive, vous pouvez faire plus, vous pouvez prendre soin des autres et ne pas être proche du burn-out." Son message prend sans aucun doute tout son sens pour certains en cette période de déconfinement progressif, qui implique encore de nombreuses contraintes. Aria Crescendo a rappelé que son expérience de danseuse au Crazy Horse lui avait permis d'apprendre la rigueur et d'entretenir son corps assidûment. Elle a également promis une surprise à sa communauté ce mois-ci ! Patience...