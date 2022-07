Arielle Dombasle : Ces sacrifices qu'elle fait pour préserver sa relation avec Bernard-Henri Lévy

Il faut parfois être prêt à faire des concessions par amour. C'est ce qu'a fait Arielle Dombasle, qui partage sa vie depuis un long moment avec Bernard-Henri Lévy.

Interrogée sur son couple par Jordan De Luxe dans son émission diffusée sur Télé-Loisirs, l'actrice et chanteuse de 69 ans s'est confiée en expliquant avoir déjà fait plusieurs sacrifices dans sa carrière professionnelle pour son homme afin de rester au maximum à ses côtés et par conséquent, de ne prendre aucun risque pour sa relation. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas pour rester avec lui. Il y a des films où je dis non. Partir six mois en Alaska (...) Déjà on est fatalement séparés. Je suis toujours dans la fiction et lui-même voyage tellement" a-t-elle raconté.

Elle a également profité de cet entretien pour louer le courage de son amoureux qui s'est engagé dans le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie. "Vous savez que Bernard-Henri depuis quarante ans, il sillonne la terre et il essaie d'apporter la paix et de mettre la lumière sur les guerres oubliées. L'Ukraine, ce n'est pas le cas, mais les gens vont vite zapper car les gens se fatiguent. Bernard-Henri est là pour témoigner" a-t-elle expliqué, partageant alors toute son admiration pour le philosophe, avec qui elle n'a jamais eu d'enfant. "Sans enfant, nous menons une vie privilégiée d'amoureux et nos conversations sont infinies. C'est voluptueux", avait-elle déclaré par le passé au JDD.

Bientôt 30 ans de mariage

Sans enfant, mais visiblement très heureuse depuis de longues années avec BHL qu'elle a épousé en 1993. Avant leur rencontre, elle s'était mariée au dentiste Paul Albou avant d'obtenir le divorce en 1985. "On est restés dans l'illégitimité et le mystère pendant sept ans. Ça a été très difficile de rester des amants secrets" avait-elle expliqué sur Non Stop People en novembre 2020. De son côté, Bernard-Henri Lévy a également vécu des histoires d'amour avant de rencontrer la franco-américaine.

Il a notamment succombé au charme du mannequin Isabelle Doutreluigne, avec qui il a eu une fille nommée Justine en 1972, avant d'épouser six ans plus tard l'éditrice Sylvie Bouscasse qui mettra au monde son deuxième enfant prénommé Antonin. Depuis, il file le parfait amour avec Arielle Dombasle, qu'il peut, au passage, remercier pour ses sacrifices !