Arielle Dombasle : Divine sirène qui lance un cri d'alerte

Arielle Dombasle chanteuse, comédienne, muse et désormais... sirène ? La star de 61 ans s'est transformée en ce mythique animal aquatique pour alerter sur le sauvetage des mers et des océans. Elle incite tout le monde à lutter contre le plastique.

"Sauvons les sirènes, leur royaume disparaît. (...) J'ai toujours aimé nager. L'océan, la mer, les cours d'eau restent des sources de beauté éternelle, dont la contemplation est pour moi un plaisir souverain. Malheureusement, cette beauté s'altère. Au cours des années, les endroits les plus purs, les écosystèmes les plus harmonieux, les eaux les plus cristallines, subissent une dégradation tragique, envahis par des détritus toujours plus abondants, à commencer par les déchets en matière plastique. Cet état de choses me choque, me révolte. Un jour donc, je me suis décidée à ramasser, à ma mesure, ce plastique si présent, échoué sur les plages et sous l'eau", clame Arielle Dombasle.

La star, qui a déjà défendu d'autres belles causes dans le passé, propose au public un petit film intitulé Save the mermaids : pick up the plastic ; un projet avec le soutien de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme. Arielle Dombasle y apparaît ainsi en costume de sirène, au soleil sur un rocher, nageant au milieu de bouteilles ou encore étouffant sous du plastique. "Rien ne me tient plus à coeur aujourd'hui que de contribuer à ma manière au sauvetage de notre planète, de nos rivières et océans. A ma mesure, avec ma sensibilité et mon propre style, j'essaie par ce film Save the mermaids : pick up the plastic de toucher l'imaginaire de tous, d'émouvoir et d'éveiller ainsi les consciences", ajoute celle que l'on peut retrouver régulièrement dans Les Grosses Têtes.

L'épouse de Bernard Henri-Lévy a également lancé le hashtag #JeSauveUneSirène.