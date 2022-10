Arielle Dombasle mène la grande vie... cette lubie très coûteuse qu'elle impose à son personnel de maison

Le monde entier se doute qu'elle mène un train de vie un peu plus élevé que la moyenne... mais peut-être pas à ce point. Arielle Dombasle, qui vit avec son cher et tendre époux Bernard-Henri Lévy dans un chicissime appartement du 8e arrondissement de Paris - avec vue sur le palais de l'Elysée s'il-vous-plaît ! - s'assure au quotidien que ses envies de confort soient respectées à la lettre. C'est ce qu'elle a expliqué, sur les ondes de RTL, au micro de l'émission Les Grosses Têtes, en détaillant le programme de son personnel de maison.

C'est un luxe et c'est merveilleux !

Alors que Christine Bravo lui réclamait un petit job pour boucler les fins de mois difficiles, Arielle Dombasle s'est renseignée sur sa capacité à laver le linge de maison. "Chez moi on change les draps tous les jours, a-t-elle expliqué aux différents membres de l'équipe de Laurent Ruquier. C'est un luxe et c'est merveilleux ! Lorsqu'on pose le visage sur l'oreiller, sa douceur, c'est un moment de volupté. Il ne faut pas s'en priver." Il serait effectivement dommage de gâcher cet instant de magie en songeant à son empreinte écologique.



Bien sûr, cette petite folie textile n'est pas le seul avantage que la vie offre à Arielle Dombasle. La chanteuse et comédienne disposerait également, selon ses propres propos, d'un chauffeur "très bien payé" qui l'amène où bon lui semble. Si elle jouit de privilèges relativement inouïs, Arielle Dombasle le doit avant tout à la masse de travail qu'elle accumule, mois après mois, dont une très longue filmographie. À l'affiche de la 3e saison de la série Plan Coeur, sur Netflix, l'actrice se prive cela dit de certaines opportunités par amour... et se prive ainsi de revenus supplémentaires. "Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas pour rester avec Bernard-Henri, assurait-elle auprès de Télé Loisirs. Il y a des films où je dis non. Déjà on est fatalement séparés. Je suis toujours dans la fiction et lui-même voyage tellement." Les retrouvailles se font, heureusement, dans des draps systématiquement propres.