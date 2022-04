Arielle Dombasle n'a pas voté à la présidentielle : elle dévoile la raison surprenante...

Arielle Dombasle mauvaise citoyenne ? Alors que 26,3 % d'abstentionnistes (plus de 12 millions d'électeurs !) ont été décomptés au premier tour de l'élection présidentielle du 10 avril 2022, la star fait-elle partie de ceux-là ? Oui mais... non. Elle s'est expliquée sur les ondes de RTL.

Pensionnaire régulière des Grosses Têtes, émission animée par Laurent Ruquier - qui souhaite faire au moins cinq ans de plus -, Arielle Dombasle était parmi la bande du 11 avril. Et elle a évoqué le premier tour de l'élection survenu la veille. Invitée à regarder les résultats à la télé au domicile de l'animateur, elle a été au coeur d'un quiproquo avec ce dernier comme il l'a raconté. "Je l'ai invitée parce que je savais qu'elle était toute seule, son mari BHL va partout où il y a la guerre. Et je sais qu'elle boit du thé voyez-vous. Alors j'avais préparé le thé et tout et, à un moment donné, je lui dit 'vous avez votre thé ?' Et elle me dit "non je suis Américaine !'", a-t-il relaté. "J'avais vraiment pas compris ! Mais c'était mignon, c'était adorable", a-t-elle réagi, amusée.

Arielle Dombasle a ensuite expliqué pourquoi elle n'avait donc pas pris part au scrutin qui a placé le président sortant Emmanuel Macron en tête (avec 27,8% des voix) devant sa rivale d'extrême droite Marine Le Pen (23,1%). "Je suis née dans le Connecticut [ce que Libération peut confirmer, le journal ayant eu copie de son passeport prouvant son lieu de naissance et son âge, objet de toutes les rumeurs, NDLR]. Et si jamais je vote en France, je perds ma nationalité américaine ! J'ai juré devant la loi", a-t-elle précisé.

On comprend mieux alors pourquoi elle ne veut pas participer au scrutin, elle qui a peur de perdre son passeport américain même si elle réside pourtant à plein temps en France. Questionnée sur la dernière élection présidentielle américaine, Arielle Dombasle a confirmé d'un grand "ah non !" ne pas avoir voté pour le clivant républicain Donald Trump. Et de préciser que, par le passé, elle avait eu la chance de rencontrer le populaire démocrate Barack Obama.