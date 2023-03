Arme, guet-apens, menaces : N'Golo Kanté au coeur d'une très sombre affaire...

S'il y a bien un joueur qui bénéficie d'une image irréprochable au sein de l'équipe de France, c'est bien N'Golo Kanté. Le footballeur de 31 ans a une histoire peu atypique, lui qui s'est révélé au grand public sur le tard. Après avoir explosé du côté de Leicester, en Angleterre, il rejoint Chelsea en 2016 et depuis, il est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Malheureusement, des blessures à répétition l'ont freiné depuis de nombreux mois, ce qui l'a empêché de disputer la Coupe du monde au Qatar, tout comme son binôme chez les Bleus, Paul Pogba.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul point commun entre les deux joueurs, si l'on en croit les informations révélées par France Football jeudi 9 mars au soir. Tout comme Paul Pogba, touché par une grosse embrouille familiale qui a impliqué des personnes peu fréquentables de son entourage en France, il semblerait bien que N'Golo Kanté ait été victime du même genre de problème. D'après nos confrères, le très discret footballeur né à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) était de retour chez lui au printemps 2017, avant que des personnes ne l'invitent à monter dans un véhicule. "Quelques secondes plus tard, un pistolet, un vrai de vrai, est posé sur l'un de ses genoux", assure le quotidien sportif.

Selon France Football, l'un des hommes présents dans la voiture aurait alors dit à N'Golo Kanté : "Ton agent, ou tu le quittes, ou on le descend." Une affaire visiblement connue de tous à Rueil-Malmaison et qui aurait pour racine le transfert du joueur à Chelsea en 2016. Certains proches ou anciens agents du joueur ne sont pas impliqués. Ils auraient donc tenté de faire pression sur lui afin de récupérer une certaine somme d'argent.

N'Golo Kanté nie complètement les faits

De son côté, le champion du monde 2018 nie l'entièreté des faits. "Rien ne s'est passé depuis tout ce temps et je n'ai rien à ajouter. Je suis assez discret et concentré sur Chelsea, où je suis très heureux, avec le désir de revenir sur le terrain. Je reprends petit à petit", indique-t-il à France Football lorsque le journal l'appelle pour en savoir plus sur ce que l'on a baptisé "l'affaire Kanté".

L'article sur N'Golo Kanté est à retrouver en intégralité sur le site de L'Équipe.