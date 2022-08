Arnaud Ducret épaulé par sa femme Claire Francisci pour une soirée inédite avec plusieurs artistes

Au mois de juin dernier, TF1 a mis en place un spectacle inédit porté par Arnaud Ducret. Sur la scène géante installée sur les plages du Mourillon à Toulon, il a enregistré un divertissement humoristique appelé Arnaud Ducret dans tous ses états, dont la programmation est attendue le mardi 16 août à 21h10 sur la première chaîne.

Mêlant one-man show et séquences de fiction, Arnaud Ducret proposera aux téléspectateurs une soirée totalement innovante à laquelle a participé bon nombre de ses amis artistes. "Arnaud Ducret est un comédien et humoriste de talent mais aussi un animateur d'émissions de télévision. TF1 l'a ainsi chargé d'animer l'émission qui rassemble autour de lui lors de cette soirée ses amis humoristes", a expliqué la production.

Arnaud Ducret a pu compter sur les présences d'Élie Semoun, de Michaël Youn, d'Audrey Fleurot, de François-Xavier Demaison, de Jeff Panacloc, de Cartman, de Samuel Bambi, de Virginie Hocq, de Tom Villa, d'Edgar Yves, du groupe Les Coquettes, de Laurie Peret, de Tareek, d'Élodie Poux, de Fauve Hautot, d'Arthur, de Maxime Gasteuil, de Ragnar Le Breton, de Nikos Aliagas, d'Harry Roselmack, de Gérémy Credeville, d'Elodie Poux mais aussi et surtout de son épouse Claire Francisci. Cette dernière est danseuse et professeure de pole dance. Elle livrera d'ailleurs un numéro impressionnant de son activité comme on peut déjà le deviner grâce aux photos de notre diaporama.

Fou amoureux de la belle blonde, l'acteur ne pouvait assurément pas se passer de ses services pour cette soirée mémorable. Rappelons que le couple s'est récemment uni pour la deuxième fois le 30 mai dernier en Provence. Ils s'étaient ensuite envolés en Grèce pour leur lune de miel romantique.

Rendez-vous le 16 août prochain sur TF1 dès 21h10 pour cette soirée estivale placée sous le signe de l'humour !