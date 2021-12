Arnaud Ducret sous le charme de sa femme Claire en robe fendue, Laura Tenoudji joue la transparence

C'est la générosité qui leur donne des ailes. Les docteurs Eric Sebban et Alain Toledano ont fondé ensemble l'Institut Rafaël, maison de l'après cancer, dans l'espoir de développer une médecine intégrative pour toutes les personnes qui parviennent à vaincre la maladie. Le 13 décembre 2021, ils ont donc organisé un gala dans l'idée de sensibiliser le pays entier à leur cause, depuis le Pavillon Gabriel de Paris. Une foule de célébrités s'était précipitée dans le huitième arrondissement pour trinquer en l'honneur de la bonne cause.

Les fondateurs de l'Institut Rafaël se sont ainsi entourés de Jonathan Lambert, de Laura Tenoudji et de son époux Christian Estrosi, de Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere, Claire Chazal, Amir, Olivier Nakache, Elsa Zylberstein, Eric Sebban, Mathilde Favier, Linda Pinto, Eric Toledano et sa femme, Ramzi Khiroun, Hubert Saltiel, Hanah Lamallem, Marc Bollet, Hanah Lamallem, Frank Tapiro et sa femme Charlotte Rosier, Steve Suissa, Nicolas Altmayer, Laurent Dassault, Joëlle Levy, Hubert Saltiel, Daniela Benhamou, Nicole Guedj, Jean-Marie Le Guen, Charlotte Berdugo, Marie-Georges Benbunan - la directrice fundraising et grands donateurs de l'Institut Rafaël -, Pierre Palomba et son épouse Elodie Garamond, la fondatrice du Tigre Yoga.

Arnaud Ducret et sa femme Claire Francisci étaient également de la partie. En couple depuis 2018, les amoureux se sont mariés le 3 juillet 2021 au Mont Saint Michel s'il-vous-plaît, en présence de leurs amis, familles et invités VIP. L'Institut Rafaël a pour mission de gérer le traumatisme psychologique que provoque le cancer chez ses victimes, ainsi que leur reconstruction émotionnelle et physique. L'organisme tente d'élaborer des solutions grâce à un centre de recherche, un centre de formation et un centre de médecine prédictive et personnalisée. A vos dons...