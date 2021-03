Arnaud (Pékin Express 2021) blessé lors du tournage : "J'avais le genou gonflé" (EXCLU)

La dernière étape a été compliquée pour Arnaud et son frère Pierre-Louis. Les deux candidats de Pékin Express 2021 sont allés jusqu'au duel final lors de l'épisode du 29 mars. Et ils ont échoué face à Claire et Christophe. Mais Stéphane Rotenberg leur a réservé une belle surprise sur laquelle Arnaud s'est confié auprès de Purepeople. Il a également révélé que lors d'une épreuve, il s'est blessé.

Pourquoi avoir choisi Christophe et Claire pour le duel ?

On était proche de tous les binômes et là, on s'est retrouvés face à une configuration difficile. On a choisi Claire et Christophe parce qu'on avait un tout petit peu plus d'affinités avec John et Aurore.

Vous fondez en larmes après avoir cru à votre élimination. Mais surprise peu de temps après, Stéphane Rotenberg vous apprend que vous êtes le binôme caché. Comment vous sentez-vous à ce moment-là ?

On s'est effondrés parce qu'on a relâché la pression. Finalement quand j'allais prendre ma douche, on a vu Stéphane arriver. Et on a eu une belle surprise parce qu'on n'a jamais vraiment regardé l'émission. On ne savait donc pas du tout qu'il y avait cette règle. On était hyper contents parce qu'on savait qu'on allait en Turquie. On voulait faire les trois pays, et c'était le cas.

Vous ne deviez pas vous faire repérer par les autres équipes lors de la prochaine étape. Comment l'avez-vous vécu ?

On s'est dit qu'on allait faire un cache-cache géant en Turquie. Ca va être des poussées d'adrénaline 24h/24h toute la journée. C'était hyper compliqué mais c'était fou. On a dû se déguiser pour essayer de passer inaperçus.

Pour quelle raison n'avez vous pas choisi Rose-Marie et Cinzia lors de la 2e course la semaine passée ?

On était quatre à faire un choix avec Christophe et Claire. On ne savait pas qui choisir et on s'est dit que s'il y avait les filles face à John et Aurore, on allait réfléchir. Comme le père et la fille penchaient plus pour eux, on n'a pas choisi Rose-Marie et Cinzia. Je comprends leur colère. Ca nous a fait de la peine de faire ce choix. Après ce n'est qu'un jeu, on n'a pas pris une décision politique.

Avez-vous été blessé en off ?

Je me suis légèrement blessé une fois. C'est quand on a fait l'épreuve du puissance 4. On allait vite et au moment de monter les marches, je suis tombé. Je me suis ouvert tout le genou et l'orteil. J'ai boité pendant tout l'épisode, mais rien de bien méchant. L'infirmier est passé, il m'a soigné et je suis reparti. Heureusement qu'on n'avait pas d'épreuve physique après parce que j'avais le genou gonflé et un peu mal.

