Arnaud (Pékin Express 2021) : "On s'est fait sortir par la police" (EXCLU)

Fin d'aventure pour Pierre-Louis (26 ans) et Arnaud (24 ans) ? Pas vraiment. Les frères fêtards pensaient être éliminés de Pékin Express 2021 à l'issue de l'épisode du 30 mars, sur M6. Mais, alors qu'ils préparaient leurs affaires pour rentrer en France, Stéphane Rotenberg est venu leur annoncer, dans leur chambre d'hôtel, qu'ils étaient l'équipe cachée. Interrogé par Purepeople, Arnaud s'est confié sur son aventure en Grèce.

Pourquoi avez-vous souhaité participer à Pékin Express ?

On connaissait l'objectif de l'émission, à savoir les épreuves et le voyage. On adore ça partir à l'aventure et un jour, mon frère m'a dit : "Allez si tu es chaud, on s'inscrit." Ca fait deux ans qu'on se dit que l'on va faire Pékin Express, mais à chaque fois, on manquait l'inscription. Cette année était la bonne.

Vous êtes un peu décrit scomme des fils à maman un peu précieux et pourtant, vous vous êtes vite imposés dans la compétition. Avez-vous suivi une préparation avant ?

On a acheté nos vêtements la veille du départ (rires). La préparation physique, je pense que c'était zéro. Mais on fait du tennis et du basket donc je pense que ça nous a permis de nous entretenir. On était quand même prêts pour attaquer l'aventure. Pékin Express, c'est quand même une grande partie de chance.

Votre retour dans la course a été particulier. L'auto-stop ou la recherche d'habitation était difficile pour tout le monde. Comment l'avez-vous vécu ?

On s'est dit que ça allait être très long en Grèce. On n'a pas tout vu mais on est parfois restés bloqués trois ou quatre heures sur une aire d'autoroute parce que personne ne voulait nous prendre. Pourtant, il y avait énormément de passage. Ca a été vraiment galère pour tout le monde.

Nour et Kaoutar ont confié qu'elles ont été victimes de racisme et parfois malmenées par certains locaux. Cela vous est-il arrivé aussi d'être brusqués par des habitants ?

Je peux comprendre ce qu'elles ont dit mais je me suis reconnu aussi parce qu'on s'est fait sortir par la police plusieurs fois de là où on était, on s'est fait insulter par les Grecs... On a senti qu'on n'était pas trop les bienvenus. Après je comprends totalement, il y avait la pandémie donc ils étaient inquiets qu'on les contamine je pense.

Cinzia et Rose Marie ont déjà joué de leur charme ou fait croire que l'une d'elle était enceinte pour trouver un véhicule, Noel a fait semblant d'être blessé... Avez-vous également usé de stratagèmes ?

Je trouve qu'ils ont bien joué. Ca m'a fait rire. Nous on a tenté une approche légère. J'ai porté mon frère comme les personnes ne s'arrêtaient pas. Mais ça n'a rien fait.

Comme Jonathan la semaine passée, votre hôte vous a offert de l'alcool. Comment était la fin de soirée ?

On a été reçus comme des rois en Grèce. Lors de cette soirée, ça nous a fait du bien parce que la veille, on devait dormir sur le Mont Olympe. On était en pente je me souviens, on s'est bloqués avec la racine des arbres pour ne pas descendre. On a fait une nuit blanche et le lendemain, on s'est retrouvés dans des draps propres. C'était le rêve. On nous a aussi proposé de l'alcool effectivement et on était chauds. Le lendemain, on s'est levés avec la tête un peu en compote. Heureusement qu'il n'y avait pas d'épreuves physiques.

