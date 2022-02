Arnaud Tsamere célibataire : divorce, dépression, infidélité et deuil... l'humoriste revient de loin

C'est son grand retour sur scène. Arnaud Tsamere s'offre quatre dates à La Cigale de Paris pour présenter son quatrième et nouveau spectacle solo intitulé Deux mariages et un enterrement du 10 au 13 février 2022. Et pourtant, ces derniers mois, l'humoriste n'avait pas tellement le coeur à rire. Affaibli par la mort de son père, victime d'un cancer, il a également vu son épouse partir... et se remarier avec un autre. C'est pourquoi son année 2019 a été bercée par une dépression, et non l'envie d'amuser les foules.

"Ce spectacle est né au moment où j'ai voulu arrêter de faire rire les gens, explique-t-il dans les colonnes du journal Le Parisien. J'étais dans une phase dépressive, je n'avais plus de respect pour ce métier que je trouvais futile et accessoire. Je n'avais plus rien à donner, je me sentais vide, triste." C'et son ami Jérémy Ferrari qui, finalement, l'a convaincu d'utiliser son expérience pour la rendre drôle. Et force est de constater que le personnage qu'Arnaud Tsamere présente sur scène est légèrement inspiré de la réalité. Il est décrit comme étant "toujours très affecté par le décès de son père, sans doute toujours très amoureux de son ex-femme, très en colère d'avoir été cocu".