Arthur endeuillé par la mort son ami, une figure religieuse : "Je suis triste..."

Triste nouvelle... Après le décès de Jean-Pierre Bacri, une autre figure est morte. Arthur est en endeuillé par la disparition d'un de ses amis. C'est sur Instagram, face à ses plus de 905 000 followers, que l'animateur et producteur de 54 ans témoigne toute sa peine lundi 18 janvier 2021.

Il s'appelait David Zaoui et officiait comme rabbin de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Il laisse derrière lui une femme et six enfants, mais aussi toute une communauté. Arthur, particulièrement touché par la mort de cette figure religieuse, s'exprime sur le réseau social de partage d'images en publiant trois photos de David Zaoui. Avec un masque de plongée et un tuba, caché par une pile de livres ou encore en pleine chute dans les rues de Brooklyn, ces clichés souvenirs ont été pris par le photographe Sacha Goldberg. "Quel homme incroyable, quelle chance nous avons eu de le connaître", lance Arthur en légende.