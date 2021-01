Mort de Jean-Pierre Bacri : très émue, "sa fille" de théâtre lui rend un bel hommage

Le monde culturel est en deuil suite à la mort de Jean-Pierre Bacri. Après un long combat contre le cancer, l'acteur s'en est allé. De quoi mettre dans le chagrin son ancienne compagne et fidèle partenaire de création Agnès Jaoui, ses fans et tous ceux qui ont eu le plaisir de le côtoyer.

Sur Twitter, la comédienne Julie-Marie Parmentier lui a ainsi rendu un bel hommage. "Je viens d'apprendre avec une grande émotion le décès de Jean-Pierre Bacri. Je jouais sa fille au théâtre pendant presque un an. Je le revois encore pleurant dans les coulisses avec discrétion à la dernière représentation. Et son sourire gêné quand nos regards se sont croisés", a-t-elle écrit. Et la comédienne âgée de 39 ans, de publier un second tweet pour donner quelques précisions sur leur collaboration passée. "Saluts des Femmes Savantes, de Molière, mis en scène par Catherine Hiegel au théâtre de la Porte-Saint-Martin. 2ème photo : Jean-Pierre Bacri dans son costume de Chrysale", a-t-elle détaillé.

Elle avait ainsi joué sa fille sur les planches en 2016 pour cette pièce récompensée du Prix Brigadier et qui avait offert un Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé au regretté Jean-Pierre Bacri.