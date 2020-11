Ashlee Simpson maman pour la 3e fois : prénom étonnant et date de naissance symbolique

Le divin enfant est enfin arrivé ! Ashlee Simpson a accouché de son troisième enfant, comme elle l'a annoncé le 1er novembre 2020, folle de joie, sur son compte Instagram. Et puisqu'elle était d'humeur généreuse, la comédienne de 36 ans a dévoilé le visage ET le prénom de son bébé. "Ziggy Blu Ross, notre petit garçon, est là, a-t-elle écrit pour accompagner le portrait du chérubin, entouré des mains de ses parents. Je suis folle de joie, nous sommes bénis !" La famille recomposée, "au paradis", vient donc de s'agrandir dans la joie et l'amour.

Mariée à Evan Ross depuis le 30 août 2014, Ashlee Simpson est déjà maman de deux enfants. Son aîné, Bronx Mowgli, bientôt 12 ans, est issu de ses premières épousailles avec Pete Wentz - du groupe Fall Out Boy. Quant à sa fille Jagger Snow, 5 ans, elle est née de ses récents amours avec le fils de Diana Ross. Et on peut dire que ce troisième enfant a bien choisi son moment. Il est né très exactement le même jour que sa tante Tracee, la soeur du papa... à quelques années d'intervalle, évidemment. "On est jumeaux d'anniversaire, s'est-elle réjouie. Ce joli petit paquet d'amour est arrivé pour mon anniversaire. Un cadeau de la vie !"