Ashley Cain dévasté par la mort de sa fille de 8 mois : l'impossible organisation des obsèques

Les jours passent, mais la douleur reste. Ashley Cain et sa compagne Safiyya sont dévastés suite à la mort de leur fille Azaylia, âgée de seulement 8 mois. Sur les réseaux sociaux, le papa endeuillé partage sa peine, qui s'accentue à cause de l'organisation des obsèques.

"J'ai toujours craint la première fois où je devrais organiser des funérailles. Mais je n'aurais jamais pensé que ce serait celles de mon enfant", écrit Ashley Cain dans sa story Instagram du jeudi 6 mai 2021. La star de télé-réalité se confie à près de 2 millions de followers, à qui il avait déjà permis de suivre l'avancée du traitement de la petite Azaylia.

"Rien n'aurait pu me préparer pour ça. Il y a des jours où ça me détruit et où j'ai même pas la force de le faire. J'ai toujours pensé que c'était dur, mais décider de la manière dont je vais enterrer mon bébé peut me mettre à genou à chaque fois. C'est dur de trouver un sens aux choses en ce moment, surtout sur la manière dont c'est arrivé", conclue-t-il. Depuis le 24 avril 2021, date de la mort de sa petite Azaylia, Ashley Cain ne fait que penser à elle.