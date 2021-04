Ashley Cain : Sa fille de 8 mois n'a plus que quelques jours à vivre

Ashley et Safiyya ont permis à leurs abonnés de suivre l'avancée du traitement de leur bébé. Ils ont partagé avec eux le bonheur des sorties de l'hôpital et la tristesse des retours.

Ashley Cain s'est fait d'abord connaître en tant que footballeur. L'ancien ailier a joué en deuxième division anglaise, puis a découvert la télé-réalité. Il a participé à plusieurs émissions comme Ex On The Beach, The Challenge et War on the Worlds, toutes diffusées sur MTV au Royaume-Uni.