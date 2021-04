Ashley Cain : Dévasté par la mort de son bébé de 8 mois, il lui fait une promesse

Ashley Cain et sa compagne Safiyya sont dévastés. Leur fille Azaylia est morte à seulement 8 mois, après un combat acharné contre la maladie. Le papa et ancien footballeur partage sa douleur avec des milliers de followers Instagram, qui lui ont exprimé leur soutien sur sa dernière publication.

"J'ai le coeur brisé", écrit @mrashleycain ce lundi 26 avril 2021. La veille (dimanche 25 avril 2021), l'homme de 30 ans annonçait la mort de sa fille. Azaylia est décédée le 24 avril, emportée par plusieurs tumeurs.

"Tu as donné un but à ma vie, un sourire à mon visage, tu as rempli mon coeur d'amour et mon âme de fierté. Je ne peux pas mettre de mot sur ma tristesse et ma douleur, il en existe aucun pour les décrire. Je t'aime avec chaque gramme de mon corps et tu me manques déjà énormément, poursuit Ashley Cain en légende d'une photo de sa main, tenant celle de son bébé. Tu as fait de moi un homme meilleur. Tu as fait de moi la personne que j'ai toujours voulu être. Tu m'as appris plus en 8 mois que ce que j'ai appris pendant toute ma vie. Je ne sais pas pourquoi tu m'as été enlevé et j'ai mal au coeur en ton absence."