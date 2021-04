Ashley Cain : Son bébé de 8 mois, gravement malade, emmené d'urgence à l'hôpital

Jeudi 8 avril 2021, Ashley et Safiyya confiaient une terrible nouvelle à leurs followers respectifs. Les médecins de l'hôpital pour enfants de Birmingham leur ont annoncé qu'Azaylia n'avait plus que quelques jours à vivre. Le bébé s'accroche, malgré que ses tumeurs au cerveau, aux reins, au foie, aux poumons et à la rate l'affectent gravement.

Ashley Cain doit sa notoriété à sa carrière de footballeur. L'ancien ailier a évolué en deuxième division anglaise, puis a découvert la télé-réalité. Il a participé à plusieurs émissions comme Ex On The Beach, The Challenge et War on the Worlds, toutes diffusées sur MTV au Royaume-Uni.