Ashley Cain : Sa fille de 8 mois est morte, le footballeur lui rend hommage

Le 8 avril dernier, Ashley Cain et sa compagne s'étaient rendus en urgence à l'hôpital après avoir constaté que le rythme cardiaque de leur bébé était anormalement élevé (plus de 200 battements par minute, avait précisé la maman). Peu de temps après, Ashley avait annoncé que leur fille était atteinte de multiples tumeurs au cerveau, aux reins, au foie, aux poumons et à la rate.

Le 23 avril 2021, soit la veille de la mort d'Azaylia, Ashley Cain s'était adressé à ses abonnés sur les réseaux sociaux pour leur dire qu'il profitait de chaque instant avec sa fille. "Regarder ma petite fille se fatiguer est douloureux, mais lui donner 100% tous les jours est ce qu'on lui a promis, même quand ses yeux sont fermés, je parle, chante et secoue ses hochets favoris alors elle est constamment entourée d'une ambiance positive (...) Apprécier chaque jour, chaque heure et chaque minute est quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire car nous prenons tous la vie pour acquise...", avait-il confié, sans doute conscient de vivre ses derniers moments avec celle qu'il surnommait sa "princesse".