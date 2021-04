Ashley Cain : Sa compagne Safiyya, dévastée, rend hommage à leur bébé décédé

Grâce aux réseaux sociaux, Ashley Cain et Safiyya Vorajee ont permis à des milliers d'internautes de suivre le combat de leur fille, Azaylia. Ils y ont également annoncé sa mort, survenue le 24 avril. La maman dévastée continue d'honorer la mémoire de son bébé.

"Essayer de sortir du lit n'a jamais été aussi difficile. La douleur qui me frappe quand j'ouvre les yeux est insupportable. Je veux que tout ça ne soit qu'un rêve", écrit Safiyya Vorajee dans sa story Instagram du jeudi 29 avril 2021. La jeune femme suivie par plus d'un million de followers leur confie ses états d'âme suite au décès de sa petite Azaylia, seulement âgée de 8 mois. Safiyya a allumé une bougie pour lui rendre hommage, et ajouté en commentaire : "Éclaire le monde Azaylia. Je t'aime."

"Ça fait maintenant une semaine que c'est arrivé, continue-t-elle dans une autre story. Tu es incroyable Azaylia, tu as changé ma vie, je suis honnêtement très fière de toi, je suis perdu sans toi mais je sais que tu es près de moi en permanence."