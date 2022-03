Ashley Greene (Twilight) enceinte : elle dévoile une échographie du bébé

Interrogée par People, Ashley Greene avait récemment confié son envie de fonder une famille avec son mari et leur immense désir d'avoir un enfant. Elle indiquait avec humour que ses parents ainsi que ceux de Paul étaient aussi impatients de pouponner et de devenir grands-parents. "Mon mari et moi, nous nous disons que cela va arriver. Et croyez-moi, nous en sommes au point où nos deux parents nous font des allusions, et ils se disent : 'Ok, nous sommes prêts.' Vous êtes mariés depuis deux ans maintenant", a déclaré l'animatrice du podcast Twilight Effect, ajoutant qu'elle avait "hâte" de devenir maman.

Pour rappel, le couple s'était marié il y a quatre ans lors d'une sublime cérémonie à San Jose, en Californie. Très créatifs, les amoureux avaient décidé de s'unir de manière originale en jouant au jeu de pierre-papier-ciseaux comme le révélait People. "Paul et Ashley [ont joué] à pierre-papier-ciseaux pour décider qui prononcerait ses voeux en premier pendant la cérémonie", a déclaré l'initié. "Ashley a fini par 'perdre' et est passée en premier" révélait le magazine.

L'homme d'origine libanaise et australienne avait demandé la main d'Ashley Greene deux ans plus tôt au pied des chutes de Bridal Veil lors de vacances en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour annoncer les fiançailles, l'actrice a partagé des images du moment exact où son chéri s'est mis sur un genou sur son Instagram. "C'est le plus beau moment que j'aurais jamais pu espérer", avait confié l'actrice. "Tu as réussi à faire de moi la femme la plus heureuse et la plus chanceuse du monde. J'ai hâte de te montrer mon amour incommensurable et inaltérable pour le reste de nos vies".