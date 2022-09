Ashley Greene maman : la star de Twilight vient d'accoucher de son premier enfant, le prénom dévoilé !

Le "plus beau cadeau du monde"

Et c'est en mars dernier que les deux tourtereaux ont annoncé l'heureux événement sur les réseaux sociaux. "Je t'aime plus que je n'ai jamais aimé quiconque et mon coeur trouve encore le moyen de t'aimer davantage. J'ai hâte de partager ta lumière, ton amour et ta passion avec notre bébé", avait-elle écrit en partageant une série de photos en noir et blanc de son couple dont une où ils prenaient la pose avec une photo d'échographie.

"Je trouve ça génial qu'on puisse créer la vie à travers l'amour. Je n'ai jamais été aussi amoureux de quelqu'un et j'ai tellement hâte de vivre ce nouveau chapitre. Merci de me faire don du plus beau cadeau du monde Ashley Greene", avait écrit son prince charmant de son côté. L'actrice avait partagé quelques photos de sa grossesse et notamment de son baby bump depuis avant donc d'annoncer la bonne nouvelle ce mardi.