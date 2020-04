Ashley Johnson (Ce que veulent les femmes): Que devient Alex, la fille de Nick ?

Si la comédienne a fait quelques apparitions au cinéma par la suite, notamment dans La Couleur des sentiments (2011) et Avengers (2012), c'est surtout sur le petit écran qu'elle s'est illustrée. Après quelques rôles secondaires dans Urgences, Roswell, Monk, Les Experts, Cold Case, Mentalist ou encore Lie to Me (rien que ça), c'est finalement pour la série Blindspot, en 2015, qu'Ashley Johnson a décroché un rôle principal, interprétant l'agent Patterson. La série est diffusée en France sur TF1 et une cinquième et dernière saison sera diffusée à l'été 2020 aux États-Unis.

Actrice de cinéma, de séries, mais aussi musicienne, l'Américaine possède un autre talent : celui du doublage pour des séries d'animation : La Cour de récré entre 1997 et 2003, puis Teen Titans, Super Robot Monkey Team Hyperforce Go!, Ben 10, Naruto: Shippûden... Les seules récompenses reçues par Ashley Johnson sont des prix mettant en lumière son rôle d'Ellie dans les jeux vidéo The Last of Us, un blockbuster de la Playstation, en 2013 et 2014.