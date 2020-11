Asia Argento en deuil : sa maman, Daria Nicolodi, est morte à l'âge de 70 ans

Rude journée pour le cinéma italien. Daria Nicolodi, actrice et réalisatrice originaire de Florence, est morte le jeudi 26 novembre 2020 à Rome - comme l'ont annoncé les médias locaux. Âgée de 70 ans, elle était la maman de la comédienne Asia Argento. Sur les réseaux sociaux, justement, sa fille a tenu à confirmer la nouvelle en rendant hommage, à sa façon, à la femme de sa vie. "Repose en paix, maman adorée, a-t-elle écrit sous des portraits en noir et blanc. Maintenant tu peux t'envoler libre avec ton grand esprit et tu ne souffriras plus. Je m'efforcerai d'aller de l'avant pour tes petits-enfants bien-aimés et surtout pour toi, qui n'aurait pas voulu me voir si triste. Bien que sans toi je ne sente plus le sol sous mes pieds, et que j'ai l'impression d'avoir perdu mon seul vrai repère."

C'était une jolie famille du septième art. Pendant dix ans, Daria Nicolodi a été en couple avec le maître de l'horreur à l'italienne, Dario Argento. Ensemble, ils ont accueilli Asia en 1975. Ils ont également collaboré professionnellement. Sans elle, le film Suspiria, immense classique à la beauté multicolore, n'aurait jamais été le même : elle a co-écrit le scénario avec son ancien partenaire en 1977. Ce n'est d'ailleurs pas la seule fois qu'elle est intervenue pour aider le réalisateur a bouclé la fameuse Trilogie des trois mères.