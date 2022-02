Assassinat d'Amadou Ba, ex-champion de boxe thaï : 4 hommes finalement condamnés lourdement

Au lendemain des réquisitions de l'avocat général, qui souhaitait des peines très lourdes envers les quatre accusés, la cour d'assises du Val-de-Marne a donc rendu son verdict dans le cadre de l'assassinat de l'ancien champion de boxe thaï, Amadou Ba. Il avait été tué à Créteil en 2018, atteint par six balles et roué de coups avec une batte de base-ball lors d'une expédition punitive menée notamment par trois frères de sa femme. Il est décédé à 39 ans des suites de ses blessures à l'hôpital.

Plus jeune des ex-beaux-frères de la victime, Yazid K. - qui a reconnu avoir tiré - est resté tête basse et sans réaction apparente au moment du verdict. Considéré comme le principal accusé dans cette sordide affaire, il a été condamné à 20 ans de réclusion. A ses côtés dans le box, son frère Nacer K. - qui lui avait admis avoir porté des coups de batte de base-ball - a été condamné à 17 ans pour assassinat également, c'est-à-dire un homicide volontaire avec préméditation. L'autre beau-frère, Djamel K., a été reconnu coupable de meurtre et condamné à 15 ans de prison tandis qu'un de leurs amis, Karim A., s'est vu infliger une peine de 12 ans pour avoir commis des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Lors de ses réquisitions jeudi 24 février, l'avocat général avait jugé "gigantesque" la responsabilité de la femme d'Amadou Ba, Saïda K., dans l'assassinat du père de ses enfants ; un de ses fils est mort, âgé de 4 ans, victime d'un accident de voiture en janvier 2021. Sa "haine" envers son mari aurait poussé ses frères à une "vengeance privée". Plus tôt dans la journée, les quatre hommes, contrits et émus, avaient "demandé pardon à la famille" du sportif, souligne l'AFP.

Pour rappel, Amadou Ba et son épouse s'étaient mariés en 2006. Ils fondent alors une famille et achètent une maison, qui deviendra un des deux points de tension de leur séparation, après 9 ans de mariage. La vente du domicile ainsi que la garde de leurs trois enfants plongent les deux ex-époux et leurs familles respectives dans la haine avec le triste résultat que l'on connaît désormais...