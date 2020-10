Astrid Nelsia opérée : première photo de ses nouvelles fesses rebondies

Astrid Nelsia avait prévenu : elle est prête à tout pour obtenir un corps de rêve, même à passer sur le billard. Au début du mois de septembre, elle avouait d'ailleurs avoir l'intention de se faire opérer à Marbella, en Espagne, "pour avoir de plus grosses fesses et la taille plus fine". Elle envisageait une liposuccion et des implants.

C'est désormais chose faite ! En effet, sur Snapchat jeudi 15 octobre, la candidate de télé-réalité a annoncé avoir bel et bien subi ses nouvelles opérations de chirurgie esthétique. Sans dévoiler le résultat, elle raconte ses premières impressions : "J'ai la tête toute gonflée. Il y a du sang qui coule... Là je ne vous montre pas mes fesses, car vu qu'il y a plein de liquide dans mon corps, je suis toute déformée. (...) Je dois vraiment attendre que tout le liquide parte de mon corps pour voir le résultat. (...) Franchement ça va, la taille, elle est bien, ce n'est pas trop gros. J'avais vraiment peur que ce soit trop gros, mais non. J'ai demandé la taille la plus petite. (...) Déjà que j'avais des fesses assez bombées, avec un implant, ça fera toujours beau. (...)"

Je reste une nuit de plus à l'hôpital...

Un peu plus tard, Astrid est apparue un peu moins ravie, une fois passé l'effet de l'anesthésie. La pulpeuse brune confiait alors être plutôt mal en point. "Là, la douleur est en train de se réveiller. Je ne peux rien faire, alors qu'hier je pouvais me lever au calme. Je reste une nuit de plus à l'hôpital, car je ne me sens pas d'aller à l'hôtel... J'ai mal ! J'ai regardé mon corps ce matin et je n'ai pas trop de bleus, par rapport à mon ancienne lipo. (...) Mais dès que je bouge, ça contracte mon muscle des fesses et j'ai très mal ! (...)"

Finalement, ce vendredi 16 octobre 2020, Astrid était déjà remise sur pied. En post-opératoire, elle s'est filmée pendant une petite marche. "Mes drains reliés à mes fesses que je dois garder une semaine", commente-t-elle sur les images. Elle a également partagé une première photo de ses nouvelles fesses bien rebondies, sondant l'avis de ses followers.

À noter qu'il y a quelques années, Astrid avait déjà opté pour une augmentation mammaire après avoir longtemps été complexée par sa petite poitrine. Elle a aussi déjà fait dans le passé une liposuccion, sans oublier ses régulières injections dans les lèvres. Un physique et une image contrôlés qui, malgré quelques critiques, font toujours plus sensation sur la Toile. Elle en a même fait un commerce en vendant des clichés d'elle dénudée...