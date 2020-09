Astrid Nelsia sur le point de s'offrir une nouvelle opération et c'est "radical"

On le sait, Astrid Nelsia ne cache rien à ses followers. Qu'il s'agisse de ses histoires de coeur parfois très mouvementées ou de ses projets professionnels, la candidate de télé-réalité fait toujours preuve de transparence, parfois même littéralement. En effet, très à l'aise avec son corps, la sulfureuse brune est une pro du sexy, alimentant son fil Instagram de photos très caliente. Pourtant, Astrid a parfois quelques petits complexes qu'elle n'hésite pas à gommer d'un coup de bistouri. Adepte de la chirurgie esthétique, elle s'apprête d'ailleurs à subir une nouvelle opération. C'est ce qu'elle a annoncé lundi 7 septembre 2020.

En légende d'une série de clichés d'elle en bikini, l'ancienne candidate des Anges révèle ce qu'elle espère pouvoir améliorer chez elle : "Je me fais bientôt opérer à Marbella par le chirurgien @dr._aslani pour avoir de plus grosses fesses et la taille plus fine ! J'ai vraiment hâte de vous montrer le résultat ! J'ai perdu 7 kg il y a deux mois et j'ai donc beaucoup perdu des fesses. J'ai donc choisi une méthode radicale. Lipo + implants."

Une nouvelle qui n'a pas franchement plu à ses fidèles abonnés comme ils l'ont laissé entendre en commentaires. "Je trouve que c'est une idée complètement stupide", "Maiiiiiiis non, fais pas ça", "Va faire du sport", "Quel gâchis Astrid, ressaisis-toi !", lui adresse-t-on.

Malheureusement pour eux, la compagne du footballeur Matheus Vieira semble déterminée à obtenir le corps dont elle rêve. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois qu'elle succombe à l'appel du bistouri. Il y a quelques années, elle avait opté pour une augmentation mammaire après avoir longtemps été complexée par sa petite poitrine. Astrid a également déjà fait dans le passé une liposuccion, sans oublier ses régulières injections dans les lèvres. Un physique et une image contrôlés qui, malgré quelques critiques, font toujours plus sensation sur la Toile. Elle en a même fait un commerce en vendant des clichés d'elle dénudée...