Astrid Veillon ne vit plus avec son compagnon : leur fils Jules "anxieux" face à cette situation

Les choses bougent à bien des niveaux pour Astrid Veillon. Professionnellement, la comédienne de 49 ans s'apprête à célébrer ses trente ans de carrière l'année prochaine. Côté bibliothèque, elle sort un nouveau roman, Pourquoi nous ?, le 3 juin 2021 aux éditions Plon. Et côté vie privée, ces derniers mois ont également été mouvementés. En couple avec son compagnon Gilles depuis bien longtemps, maman d'un garçon de 11 ans prénommé Jules, elle a décidé de déménager pour ne plus vivre collée serrée toute l'année. Le confinement de l'année 2020 a provoqué en elle une envie de renouveau.

On s'abîmait alors qu'il y avait encore de l'amour

Cette nouvelle configuration ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de sentiments l'un pour l'autre. "On n'arrivait plus à vivre ensemble, on s'abîmait alors qu'il y avait encore de l'amour, se souvient Astrid Veillon dans les colonnes du magazine Public. J'ai beaucoup d'admiration pour mon amoureux mais on n'avait plus envie des mêmes choses au même moment, ce qui créait des conflits. Je lui ai proposé de tenter autre chose : au début, il l'a pris pour une rupture mais je ne me le figurais pas comme ça. Je n'ai pas non plus voulu faire ça pour aller voir ailleurs !" Evidemment, pris entre deux phares, leur fils Jules n'a pas vécu cette période de manière idéale.

Il voit son papa tous les jours

"Ca a été compliqué au début, poursuit la grande complice d'Alain Delon. Tant que ce n'était pas acté, il était anxieux de connaître comment ça se passerait. Il me demandait de le rassurer. Sauf que je ne savais pas comment ça s'organiserait, concrètement. Quand la situation s'est installée, il a trouvé sa place et le vit bien. Il voit son papa tous les jours." Astrid Veillon a grandi dans un schéma familial un peu particulier. Une vie de fête avec toujours du monde chez sa mère. Des changements d'adresse au gré des amours de maman, parfois trois fois en un an. Mais que voulez-vous ? C'est sans doute ça qui a forgé la femme extraordinaire qu'elle est. A Jules, aujourd'hui, de s'adapter au renouveau...

Retrouvez l'interview intégrale d'Astrid Veillon dans le magazine Public, n°934, du 4 juin 2021.