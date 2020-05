Astrid Veillon sauvée par Alain Delon : "Je n'avais plus goût à la vie"

C'est une amitié qui a traversé les simples frontières des planches ou du grand écran. Depuis des années, Astrid Veillon a son nom en tête comme dans le coeur : Alain Delon n'est peut-être pas l'homme qui partage ses jours – ce rôle est réservé à son compagnon Gilles ! – mais il a fait en sorte de lui rendre la vie plus belle. C'est ce qu'explique la comédienne de 48 ans dans les pages du magazine Nous deux. "Il a profondément marqué ma vie, précise-t-elle. Déjà, parce qu'il est unique. Et puis, parce qu'il a tenu parole vis-à-vis de moi. Je l'ai rencontré lors d'un déjeuner où il m'a dit : 'J'ai l'impression de me voir en femme'."

J'ai perdu l'être le plus important dans ma vie

Astrid Veillon et Alain Delon ont tourné ensemble, durant l'année 2002, dans la série Fabio Montale. Il était le héros de cette mini-série policière, elle était Sonia Bertone dans le troisième et dernier épisode. Puis, en 2004, alors qu'elle traversait une épreuve particulièrement difficile, il l'a retrouvée pour lui sortir la tête de l'eau. "J'ai perdu l'être le plus important dans ma vie, mon frère, mon meilleur ami, se souvient-elle. Pour la première fois, je n'avais plus goût à la vie. Alain a été très paternel avec moi et m'a proposé de faire du théâtre avec lui. Je ne pouvais qu'accepter le rôle de Juliette [dans Les Montagnes russes, d'Eric Assous], qui était le plus beau rôle de ma vie. Ca m'a redonné un but, il m'a vraiment sauvé la vie."

Ça a été compliqué entre nous

L'actrice raconte souvent comment la naissance de son fils Jules lui a ouvert les yeux. Elle n'oublie pas qu'Alain Delon fait aussi partie de ces bienfaiteurs, de ceux qui se sont penchés sur son cas pour l'aider à tenir le cap. Mais évidemment, dans cette jungle qu'est le paysage audiovisuel, une lionne et un guépard ne font pas toujours bon ménage. Des tensions ont parfois séparé les deux complices. "Ça a été compliqué entre nous par la suite, parce qu'on a deux caractères forts, regrette-t-elle. Mais il m'a fait un cadeau magique, une expérience incroyable. C'est l'une des rares personnes de parole que j'aie connues dans ce métier." Espérons qu'il ait l'occasion de lire ces quelques lignes...

Retrouvez l'interview intégral d'Astrid Veillon dans le magazine Nous deux, n°3804 du 26 mai 2020.