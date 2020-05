Astrid Veillon maman : comment son fils Jules a changé sa vie

Le 10 avril 2010, Astrid Veillon devenait maman pour la première fois à l'âge de 38 ans. À cette époque, la comédienne star de la série Tandem (France 3) donnait naissance à un petit garçon, prénommé Jules. Son arrivée dans sa vie fut un véritable tournant, à tel point qu'elle a accepté de mettre sa carrière entre parenthèses pour l'élever loin de l'attention publique à Aix-en-Provence. Dans la foulée, elle publiait son deuxième ouvrage, Neuf mois dans la vie d'une femme, aux éditions Calmann-Lévy, afin de partager l'expérience de sa grossesse.

Et si elle a tout de même fini par retrouver le chemin des tournages, Astrid Veillon a toujours son enfant en tête. Lors d'une récente interview pour le magazine Nous Deux, elle n'a d'ailleurs pas résisté à l'envie d'évoquer celui qui fait son bonheur au quotidien. "Je suis née avec mon fils ! Il a tout changé dans ma vie : mon regard sur mon existence, le métier, l'amour... J'ai découvert l'amour inconditionnel, même s'il a fallu que je trouve ma place. Pour une actrice, il est important de se décentraliser à un moment, parce qu'on a toujours les yeux rivés sur soi. D'un coup, mon fils est devenu le centre du monde, et c'était super. Aujourd'hui, j'aime comme il grandit."

Toutefois, la vie de maman n'est pas toujours une mince affaire et Astrid Veillon redoute particulièrement le cap de l'adolescence qui approche à grands pas. En 2016, pour Télé 7 jours, elle faisait part de ses inquiétudes : "J'aimerais être confiante, mais, en fait, j'ai peur du monde dans lequel on vit. Parfois, je regarde mon fils en me demandant à quoi pourra bien ressembler son existence. La société est déjà difficile et violente, et je crains que cela empire..." Quatre ans plus tard, en plein coronavirus, il n'est pas certain que la belle brune soit rassurée...