Astrid Veillon et son compagnon Gilles : "Nous avons failli nous séparer"

Depuis quatre ans maintenant, Astrid Veillon fait les beaux jours de France 3 avec la série Tandem dont elle tient le rôle principal, celui du commandant Léa Soler. Le 21 avril 2020, les téléspectateurs découvraient avec plaisir le lancement de la saison 4 de la fiction, diffusée chaque mardi soir.

Toujours très active du côté professionnel, la comédienne n'est pas en reste lorsqu'il s'agit de prendre soin des siens, elle qui vit avec son fils, Jules, âgé de 10 ans, et son compagnon Gilles. Dans les pages du nouveau numéro du magazine Nous Deux, elle s'est confiée sur leur vie à trois et surtout sur l'amour qu'elle partage avec son chéri, paysagiste de son état. "Déjà, j'admire mon compagnon pour son intelligence, sa sensibilité, son entièreté. Il pense toujours aux autres avant de penser à lui. Il est courageux, très spirituel, apaisant, c'est un papa génial... Ce sont des choses qui me touchent profondément. Les attentions jouent aussi un rôle. Nous sommes ensemble depuis douze ans et, tous les matins, il me prépare le petit-déjeuner, qu'il accompagne d'un mot d'amour. Il fait la même chose pour notre fils", a-t-elle partagé.

Une relation qui fait rêver sur tous les points, mais qui n'a pas échappé pour autant aux tempêtes que traversent tous les couples. Astrid Veillon admet en effet avoir vécu des moments beaucoup moins réjouissants avec Gilles. "Nous sommes passés par des crises de dingues, nous avons failli nous séparer, mais nous avons toujours su dépasser ces crises, révèle-t-elle ainsi. Dans un couple, chacun a le droit, à un moment, de ne plus regarder dans la même direction que l'autre, mais il ne faut jamais faire souffrir son partenaire." Aujourd'hui, la belle brune et son amoureux sont en tout cas plus que jamais sur la même longueur d'onde, pour son plus grand bonheur.

L'interview d'Astrid Veillon est à retrouver dans Nous Deux, dans les kiosques le 25 mai 2020.