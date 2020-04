Astrid Veillon amoureuse de Gilles : ce qu'elle ne voulait pas chez un compagnon

Extrême limite, Quai n°1... Depuis quelques décennies, la comédienne Astrid Veillon régale les téléspectateurs avec ses séries. On la retrouve désormais dans Tandem, sur France 3, depuis 2016. Quand elle ne tourne pas, elle profite de son clan, loin des caméras.

Interrogée dans le magazine Gala, Astrid Veillon a révélé avoir posé ses valises dans le Lubéron, où elle vit actuellement confinée dans sa maison avec son amoureux Gilles et son fils Jules, dont elle a fêté le 10e anniversaire le 10 avril ! "Il fait partie des enfants privilégiés. Il a tout... presque avant d'en avoir envie. J'en suis responsable. C'est moi qui le rend pourri-gâté ! C'est donc une période intéressante pour lui. Il se souviendra de son anniversaire en confinement ! A force de vivre dans un environnement de consommation à outrance, on ne se rend plus compte de la chance que l'on a. Et cette petite période de frustration permet de reprendre goût aux choses simples", a-t-elle confié.

Astrid Veillon, qui incarne le personnage du commandant Léa Soler dans Tandem - le lancement de la saison 4 a fait un carton le 21 avril avec 5 millions de téléspectateurs - est aussi folle de l'autre hommes de sa vie : Gilles. "Moi je suis dans les étoiles, lui s'intéresse à la terre, il est paysagiste. Ça crée un équilibre, comme le yin et le yang. Je ne voulais pas être avec quelqu'un du métier. J'avais besoin de séparer les choses", a-t-elle expliqué, révélant ainsi ce qu'elle vouait à tout prix éviter chez celui qui partagerait sa vie. Lucide sur la vie à deux avec ses petits bonheurs et ses contrariétés, Astrid Veillon ajoute : "On ne restera peut-être pas toute notre vie ensemble, je ne sais pas. Vivre en couple, c'est difficile (...) Comme dans tout duo, on se dit que c'est parfois plus simple de partir ! Mais aujourd'hui, ça fait dix ans, et l'amour est là."

L'interview d'Astrid Veillon est à retrouver dans Gala, dans les kiosques le 23 avril 2020.