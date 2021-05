Astrid Veillon ne vit plus avec Gilles, son compagnon depuis 13 ans : "Je sentais venir la séparation..."

Depuis treize ans, Astrid Veillon partage la vie de son amoureux Gilles, paysagiste avec qui elle a eu un garçon, Jules (10 ans). Toujours folle de sa moitié, l'actrice de 49 ans a toutefois pris une décision inattendue : celle de vivre séparément de son compagnon. Désormais, c'est chacun son toit... Auprès de nos confrères du magazine Gala, la star de Tandem se livre sur ce choix de vie.

La décision de vivre séparément vient d'Astrid Veillon, qui estime que "pour redonner une chance à [leur] amour, [son] couple avait besoin d'un souffle". "Je crois que c'est moi car je sentais venir la séparation, avoue-t-elle. C'est difficile de bouleverser un équilibre et par conséquent de se remettre en question. C'est reconnaître ses failles, ses erreurs. J'ai la chance d'avoir un homme qui en est capable et avec lequel on peut beaucoup discuter. On ne pouvait plus rester dans le même schéma. Et la Covid a été pour beaucoup dans cette prise de décision."

Avant la pandémie, le couple battait déjà de l'aile. Mais l'enfermement a joué un rôle central dans ce choix : "C'était compliqué avant, mais ça s'est accéléré pendant le confinement. Gilles, même s'il a moins de clients, a continué à travailler un peu puisque son activité de paysagiste se passe en extérieur. Moi, j'étais obligée de rester à la maison. Même si j'ai pris beaucoup de plaisir, cela m'a amenée à réfléchir. J'ai fait le point sur ma vie, chose que l'on n'a pas forcément le temps de faire lorsqu'on est pris dans le tourbillon de nos activités."

Astrid Veillon : "On s'aime mais on ne peut plus vivre ensemble"

Astrid Veillon et son compagnon Gilles sont donc tombés d'accord : en couple mais chacun chez soi. Toutefois, ils restent très proches et se voient quotidiennement car le paysagiste a son atelier chez la belle brune. Et puis, il "n'habite pas très loin"... "On se croise, on partage un café. Sinon, on se voit quand on en a envie, on s'invite à dîner, on trinque autour d'un verre le soir... Comme un jeune couple", se réjouit l'actrice qui vit avec leur fils Jules.

Cette nouvelle configuration a été bien accueillie par leurs proches. Mais attention ! S'ils ont chacun leur maison, ce n'est pas pour autant qu'Astrid Veillon et Gilles se laissent de nouvelles libertés. "Je ne suis pas du tout dans ce schéma de couple libre. Après, je ne sais pas ce qui peut se passer : la vie est ce qu'elle est, mais si c'est pour aller voir ailleurs, mieux vaut se quitter", confie-t-elle. En bref, si les amoureux ont choisi cette vie-là, "c'est parce qu'[ils] s'aiment, mais qu'[ils] ne peuvent plus vivre ensemble".

L'interview d'Astrid Veillon est à retrouver en intégralité dans le magazine Gala, actuellement en kiosques.