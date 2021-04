Astrid Veillon se confie sur sa relation avec le père de son fils : "On ne vit plus sous le même toit"

Bonne nouvelle pour les fans de Tandem ! La série revient le 20 avril prochain sur France 3 pour une cinquième saison. Astrid Veillon et Stéphane Blancafort ont donc retrouvé leurs rôles respectifs de Léa et Paul, à la relation toujours plus compliquée. À l'approche du retour de la fiction policière, Astrid Veillon a accordé une interview à Télé-Star. Elle y évoque justement un "jeu de chat et de la souris" qui se poursuit entre son personnage et celui de son partenaire de tournage. Un petit jeu qu'elle ne pourrait pas mener elle-même dans sa propre vie, étant plutôt du genre à partager ses sentiments.

"En amour, il faut avoir le courage de prendre des décisions quand une relation ne vous convient plus. N'attendons pas d'oublier pourquoi on s'est aimés...", a-t-elle déclaré à nos confrères. Astrid Veillon confie même avoir suivi ce conseil pour le couple qu'elle forme avec son compagnon et père de son fils (Jules, 10 ans), Gilles. Qu'on se rassure, la comédienne est toujours aussi folle amoureuse de son homme, toutefois, elle mène une vie de famille peu banale. "On ne vit plus sous le même toit. Parce que le quotidien abîme le couple. Après treize ans de vie commune, on s'est dit qu'il fallait vivre notre couple autrement. Et ça marche très bien. Je suis fière de nous", a-t-elle révélé.

Bien dans son couple donc, depuis ces derniers ajustements, Astrid Veillon l'est aussi en général. "Je suis là où je voulais être. J'ai la chance de vivre de mon métier ; j'ai un fils génial. Avec mon amoureux, on a trouvé un équilibre. Je vais fêter mes 50 ans cette année et n'ai jamais été aussi bien dans ma tête", a-t-elle encore confié.

L'interview d'Astrid Veillon est à retrouver en intégralité dans le nouveau numéro de Télé-Star, en kiosques dès le 12 avril 2021.